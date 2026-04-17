ルーティンの他に、前田が大切にしているのが「ゆとり」だ。「僕が大切にしているのは気持ちの余裕です。毎日100％力を出し余裕のない生活をしていたら、身体も心も持ちません。限界まで猛練習しても、結果が出なければ落ち込むじゃないですか。だから僕は高校（大阪・ＰＬ学園）時代から要領が良かったと思う。全力でトレーニングするふりをして、時々力を抜いていました。サボりと思われるかもしれませんが、ケガをしたら意味が