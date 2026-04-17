サッカー・J1のヴィッセル神戸は17日、アジアクラブナンバー1を決める大会「AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2025/26」ファイナルズ準決勝（現地時間20日夜、日本時間21日未明）のパブリックビューイング（PV）を、神戸・三宮の映画館「OSシネマズミント神戸」（神戸市中央区）で開催すると発表した。日本時間17日（現地時間16日）の準々決勝では、武藤嘉紀選手の劇的同点弾や、PK戦での勝利で、真夜中にもかかわらず