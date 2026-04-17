現代によみがえった『名所江戸百景』「江戸」が「東京」へと変わりゆく時代の風景を、豊かな四季の情緒とともに描いた歌川広重の『名所江戸百景』。タイトルに「百景」とつけたものの、広重の死後も弟子の二代広重の作品を加えて119景と目録１点が制作され、風景浮世絵の集大成ともいわれる名作だ。世界的にも知られ、ゴッホをはじめとする西洋画家にも大きな影響を与えたといわれている。119景の場所は、当時の江戸市中全域から郊