4月16日付で神戸地検・検事正に着任した清野憲一氏（58）が同日に会見し、「事件に大小はない。ひとつひとつの事件に誠実に取り組む」と抱負を述べた。会見で抱負を述べる清野憲一・神戸地検検事正〈2026年4月17日午後 神戸市中央区〉清野検事正は長野県出身。東京大学法学部を卒業後、1993年に検事に任官した。最高検検事や在イギリス日本大使館・一等書記官などを歴任し、 関西勤務は大阪、奈良の両地検以来26年ぶり。 検