リアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」で知られるモデルで女優のキム・カーダシアンが、「正義の本当の意味についての本物の対話」を生み出すことを目的に、ブロードウェーデビューを果たすという。現実にあったニック・ヤリス氏の冤罪をテーマにした「ニック・ヤリス ～21年間 死刑囚だった男～」の舞台化作品にキムが出演する。 【写真】お騒がせセレブラッパ&#