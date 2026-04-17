海外でプライベートクレジットを巡る警戒感が高まる中、日本の金融株にも波及するのかが注目されている。【こちらも】SBIはなぜ注目されるのか利益成長と株主還元を読む金融庁は、大手金融機関のプライベートクレジット向けエクスポージャー（投融資の関与度合い）の把握に動いている。現時点で国内に大きな問題があるわけではないが、海外発のストレスが日本の金融機関にどの程度影響し得るのかを見極めようとしているため