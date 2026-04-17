火薬を起源とする日本化薬（4272、東証プライム）は、着実な収益動向を示している。コロナ禍の経済停滞期（2021年3月期）を「1.0％減収、13.1％営業減益、30円配」で潜り抜けると以降、「6.6％増収、38.5％増益、40円配」-「7.3％増収、2.2％増益、45円配」-「1.7％増収、65.9％減益、45円配」-「10.3％増収、17.81％増益、60円配」。【こちらも】14年ぶり営業利益最高更新、粧美堂の状況を覗く24年3月期の大幅減益の主因は、