北朝鮮のIT技術者がアメリカ在住を装ってアメリカ企業で働くことを可能にする「ノートPCファーム」を運営していたとして、ニュージャージー州出身の2人がそれぞれ拘禁9年と7年8ヶ月の判決を受けました。Office of Public Affairs | Two U.S. Nationals Sentenced for Facilitating Fraudulent Remote Information Technology Worker Scheme that Generated $5M in Revenue for the Democratic People’s Republic of Korea | Unit