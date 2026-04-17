俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』（毎週日曜 後9：00）が新たにスタート。今回は、玉森裕太が演じる坂本昊を紹介する。【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダ
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