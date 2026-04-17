Travis Japan七五三掛龍也（30）が16日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。女性の見た目の変化について明かした。MCの南海キャンディーズ山里亮太が、「（女性の見た目の）変化とかって気づく？」と質問。七五三掛は「気づきますね。めっちゃ自分で髪形とかこだわりがあるというか。髪切ったりとか。それこそスタッフさんのネイルとか気づくんですよ」と答えた。すると他の出演者からは「え