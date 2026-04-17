5月2日に東京ドームで井上尚弥と世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチで対戦する中谷潤人の応援Tシャツが、試合会場で販売されることが決定した。【画像】中谷潤人オフィシャルグッズ一覧今回のTシャツは、福岡からコーヒーのライフスタイルを提案するショップ・NO COFFEE（ノーコーヒー）と、渋谷のクリエイティブブランド・FIRSTORDER（ファーストオーダー）が、世紀の一戦に挑む中谷とコラボレーション。フロントに