世界的なポップ・アイコンであるマドンナが、約7年ぶり通算15作目のオリジナルアルバム『CONFESSIONS II（コンフェッションズII）』を7月3日に発売することが発表された。日本時間15日に自身のSNSで発表した。【写真】大名盤の予感！マドンナ新作発表のインスタ投稿“クイーン・オブ・ポップ”と称され音楽界の頂点を極めたマドンナは、昨年9月に、古巣ワーナーミュージックと再び契約を結んだことが報じられ、新作への期待が