カンテレ（関西テレビ）は17日の「旬感LIVEとれたてっ！」放送に先立って、自社HPに「訂正とお詫び」を掲載した。以下、HPから。「4月16日放送のニュース情報番組『旬感LIVEとれたてっ！』について訂正とお詫びです。京都・南丹市で起きた児童死体遺棄事件において、検察庁に入る容疑者として放送した映像は事件とは全く関係のない方でした。当事者、関係者、視聴者の皆様に深くお詫び申し上げます。二度とこのようなことが起