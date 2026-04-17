タレントの井上咲楽（26）が17日、自身のインスタグラムを更新。髪をバッサリカットした近影を披露した。【写真】「ヤバっ！可愛い」“バッサリ”涼しげショートヘアを披露した井上咲楽井上は「髪の毛切りました〜！そして髪の毛広がりやすいのでストレートもかけてもらいました。とんでもなくドライヤーがラクです！」と満足げにつづり、肩のあたりまであった髪をショートカットに“イメチェン”した写真を披露した。また2枚