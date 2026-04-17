元宝塚歌劇団月組トップ月城かなと（35）が17日、京都市の京都国立博物館で18日に開幕する特別展「北野天神」（6月14日まで）の記者発表イベントに出席した。菅原道真を祭神としてまつる北野天満宮ゆかりの文化財のうち、同社に伝わる古神宝を中心に展観し、これまであまり語られてこなかった天神信仰の多様な側面と、それらが日本の文化史の中で果たしてきた重要な役割をひもとく。国宝・重要文化財約50件を含む約140件の全国の天