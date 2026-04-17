建て替え工事が終わったパロマ瑞穂スタジアムで初練習するJ1名古屋の選手たちJ1名古屋が17日、建て替え工事が終わったパロマ瑞穂スタジアム（名古屋市瑞穂区）で初練習を行い、ピッチの感触を確かめた。主将の稲垣は「芝生の状態がすごくいい。いいスタートが切れるようにしたい」と意気込んだ。今秋の愛知・名古屋アジア大会に向け、2020年シーズンまでプレーしていた本拠地がリニューアルされた。19日に行われる百年構想リー