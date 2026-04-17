「しょこたん」こと、タレントの中川翔子が17日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅうペア」、三浦璃来と木原龍一が引退を表明したことについて、「最高の形」を評した。しょこたんは「すばらしい演技でしたね。世界中の心に一生残るような最高の演技」と振り返った。「2人のおかげで、ペアってこんなに素晴らしいって認識がま