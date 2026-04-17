焼きたてパンにブチギレた柴犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で20万回再生を突破し、「因縁の対決で草」「先住パンの威厳示してる」「食パンとしての誇りw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：焼きたてパンを『パンみたいな犬』の前に出してみた結果→まさかのライバル認定？ブチギレる光景】 お姉ちゃんのパン作りを見学 YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」の投稿