フィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来と木原龍一（木下グループ）が１７日、天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席した。りくりゅうの２人はこの日朝、ＳＮＳを通じて今季限りの引退を表明。それから約６時間後、東京・元赤坂の赤坂御苑に姿を見せた。三浦はピンクの着物で、まとめたヘアスタイルを披露。木原はグレーの袴を凛と着こなした。ネット上では「りくちゃん綺麗！」「二人とも和服だ〜っ！素敵！りく