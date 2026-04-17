テレビ静岡が２５日午後６時半から放送する『くさデカ』のテーマは「春の旬食材全盛り！２０２６年極みパスタ５選」。シャキシャキの春野菜を使ったクリームパスタに春豆が主役のショートパスタ・ファルファッレ、さらに南伊豆のタケノコは熱々のマカロニグラタンが登場する。 この春イチオシのパスタ特集となる今回は、春の旬食材を使った「自慢のアレ」５品がラインナップ。ブランド肉・三島スターポークを使った新作に