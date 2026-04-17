オリックス・古田島成龍投手（26）が17日、出場選手登録を抹消される見込みとなった。今年が3年目の右腕は、昨年9月に受けた右肘のクリーニング手術と右肘尺骨神経移行術から復活を遂げ、今季開幕1軍入りした。勝ちパターンの一角として起用が続いていたが、ここまで6試合の登板で防御率7・20。4月12日の楽天戦（楽天モバイル）では1点劣勢の8回に登板し、辰己に2ランを献上するなど3失点を喫した。前日16日の西武戦では2点