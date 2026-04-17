京都府南丹市で男の子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、逮捕前に父親が「首をしめつけて殺した」という趣旨の話をしていることが捜査関係者への取材でわかりました。【映像】連行される容疑者の様子安達優季容疑者（37）は、先月23日から今月13日までに、養子の結希さんの遺体を南丹市園部町の山林などに遺棄した疑いが持たれています。警察の取り調べに対して安達容疑者は容疑を認めています。捜査関係者に