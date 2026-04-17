昨年の皐月賞、有馬記念を制したミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は、宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）を目標に調整されることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが４月１７日、ホームページで発表した。当初、今年の始動戦にドバイ・ターフを予定していたが、中東情勢を考慮して回避。香港のクイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競