モデルの相沢紗世（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。夫で元プロ野球選手の中島宏之氏（43）とのゴルフ2ショットを披露した。「今月夫婦で3ラウンド目」とつづり、ゴルフ場で寄り添う2ショットを公開。「パターうまくなりたい」と記した。フォロワーからは「わぁステキなご夫婦」「ナカジうらやましい」「相変わらずおキレイです」「夫婦でプレー出来るのステキ」などの声が寄せられた。相沢は15年9月に、当時オリ