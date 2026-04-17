20日から全国で放送される、はごろもフーズの新テレビCMに、俳優の有村架純（33）が出演。新CMは、「シーチキン食堂」の女将を演じる有村の豊かな表情が見どころとなっている。【映像】至福の表情でご飯を頬張る有村架純インタビューでは、“食”について大切にしていることを明かした。有村「だんだんと胃腸が疲れてきたなって思ったときは、朝食をあえて抜く。無理をしてずっと食べていると、体調によっては胃が痛くなったり