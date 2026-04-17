お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が16日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。千葉県・浦安市の東京ディズニーシー（TDS）を訪れたことを明かした。TDSでは、開園25周年を記念したイベント「スパークリング・ジュビリー」がスタート。岡村は「先週なんですけど、ありがたいことにディズニーシーの25周年アニバーサリーイベントっていうのがあってそれ