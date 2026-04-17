レッズとジャイアンツの１６日（日本時間１７日、シンシナティ）の試合でゲームセット後に乱闘騒ぎが起きた。ジャイアンツが継投で３―０と快勝したが、ジャイアンツは３点リードの９回にミラーが登板。最後の打者スチュワートを空振り三振に仕留めてベンチに下がろうとした際、途中で振り返ったスチュワートと「くたばれ！」「座れ！」などと口論になり、両軍ベンチが飛び出して乱闘騒ぎとなった。伏線はあった。２回にジャイ