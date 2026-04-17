【モデルプレス＝2026/04/17】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLEESEO（イソ）が4月16日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのカジュアルなコーディネートを公開した。【写真】人気K-POPメンバー「異次元」抜群スタイルの私服コーデ◆IVEイソ、美脚際立つショーパンカジュアルコーデ公開イソは、白いキャップをかぶり、リュックサックを背負ったカジュアルなコーディネートを公開。黒いパーカーにマイクロミニのショー