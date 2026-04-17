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【ファイナルファンタジーVII リバースPLAY ARTS真ティファ・ロックハート】 8月 発売予定 価格：26,400円 スクウェア・エニックスは、可動フィギュア「ファイナルファンタジーVII リバースPLAY ARTS真ティファ・ロックハート」を8月に発売する。価格は26,400円。 本商品はゲーム「ファイナルファンタジーVII リバ