10代4人が乗る軽乗用車が単独事故女性1人が心肺停止きょう未明（17日）、千葉県船橋市の国道で10代の男女4人が乗る軽乗用車がガードレールに衝突する事故がありました。この事故で4人全員が病院に運ばれ、女性1人が心肺停止の状態です。【写真を見る】10代4人が乗る軽乗用車がガードレールに衝突女性1人が心肺停止千葉県船橋市きょう午前2時50分ごろ、船橋市栄町の国道357号で「乗用車がガードレールに衝突している」と通り