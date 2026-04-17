首都圏の“小型スーパー競争”が激しさを増しています。大手コンビニチェーンのローソンは新業態となる小型スーパーを今年8月までに首都圏に出店すると発表しました。ローソンの新業態「Lミニマート」は鮮度にこだわった野菜や精肉、冷凍食品などを低価格で品揃えする「小型スーパー」です。今年8月までに首都圏に出店する予定です。「Lミニマート」は首都圏を中心におよそ590店舗展開している「ローソンストア100」を一部改装し、