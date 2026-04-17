海外でも人気のテレ東系ドラマシリーズ「孤独のグルメ」主演の松重豊が１６日、東京都内の日本外国特派員協会で記者会見した。「ハリウッド版をやるなら、誰にやってほしい？」と問われると、「原作（漫画）の絵に近いということでは、ニコラス・ケイジ。断られたら、ジョージ・クルーニーも（候補に）挙げていただければ」と答え、会場を沸かせた。同作は２０１２年の深夜帯から始まった。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎