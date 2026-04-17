17日午前、横手市平鹿町で田んぼの枯れ草が燃える原野火災がありました。けがをした人はいませんでした。横手警察署の調べによりますと17日午前10時ごろ、横手市平鹿町醍醐字阿弥陀田の田んぼから出火しました。現場付近にいた男性が枯れ草が燃え広がっているのを発見し、家族を通じて消防に通報しました。火は約1時間後に消し止められましたが、田んぼの枯れ草約1,600平方メートルが燃えました。この火事でけがをした人はい