ヴィッセル神戸が、壮絶な死闘を制してアジアの頂点へまた一歩近づいた。そのなかで、チームを救った守護神のビッグプレーに熱視線が注がれている。神戸は現地４月16日、サウジアラビア・ジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝でアル・サッド（カタール）と対戦。打ち合いの末、３−３で突入したPK戦を５−４で制し、準決勝進出を果たした。試合は開始６分に先制を