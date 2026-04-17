鈴木唯人を擁するフライブルク（ドイツ）は現地４月16日、ヨーロッパリーグ（EL）の準々決勝第２レグで、セルタ（スペイン）と敵地で対戦。ホームでの第１レグを３−０で快勝していたなか、第２レグも３−１で勝利。２戦合計６−１として準決勝に駒を進めた。この一戦で抜群の存在感を示したのが、鈴木唯人だった。１−０で迎えた39分、ボックス内でヤン＝ニクラス・ベステからのリターンパスに反応すると、相手DFの股を抜くダ