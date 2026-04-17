元放送作家でスタートアップファクトリー代表の鈴木おさむ氏、お笑いコンビ・バッドボーイズの佐田正樹、「ヤンキー界の重鎮」と呼ばれる岩橋健一郎氏が17日、東京・北千住マルイ 1010PARKで行われた「ヤンキー文化」をテーマにした体験展示『大ヤンキー展』トークセッションに登壇した。【集合ショット】ヤバすぎ”改造バイク”にまたがる鈴木おさむ＆佐田正樹らこの日は、本イベントの企画を務める鈴木、元暴走族総長で本イ