（CNN）トランプ米大統領が発表したイスラエルとレバノンの10日間の停戦は、イランとの和平合意を前進させる大きな一歩となる可能性がある。イスラエルは米イラン間の2週間の停戦が7日に発表された後も、レバノン国内のイラン系代理勢力に対する爆撃を継続。イラン政府は停戦違反だと主張し、米国との脆弱（ぜいじゃく）な停戦を脅かすものだとの認識を示した。これに対し米国とイスラエルは、レバノンはイランとの停戦の対象に含