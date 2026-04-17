「ファーム・西地区、阪神−広島」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）「５番・左翼」でスタメン出場した阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が「左手首の関節炎」からの復帰後、初安打を放った。両軍無得点の五回先頭で玉村の内角直球を右前へ運んだ。その後、長坂の適時打で先制のホームを踏んだ。１４日のソフトバンク戦（ＳＧＬ）で復帰してからここまで２試合に出場。９打席目での快音となった。