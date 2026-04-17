今季終了後の去就が注目されるニューカッスル所属のイングランド代表ＭＦアンソニー・ゴードン（２５）獲得の一番手としてアーセナルが浮上したことが明らかになった。英大衆紙『ザ・サン』が掲載した記事によると、リバプールとバイエルン・ミュンヘンもゴードン獲得に興味を示しているが、現在のチームで左サイドを務めるマルティネッリ、もしくはトロサールが今季終了後に退団する可能性が高いことで、アーセナルのゴードン