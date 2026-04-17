【モデルプレス＝2026/04/17】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が4月16日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。父のお祝いショットを披露した。【写真】ふるっぱーメンバー「おしゃれ」父を公開◆鎮西寿々歌、父親の誕生日をお祝い鎮西は「おとうちゃんのお祝い2回できた」と報告。父親の写真とともに、誕生日を祝うメッセージ入りのデザートプレートや、両手を頬に添えたポーズの鎮西の姿、キ