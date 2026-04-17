北海道・知床半島沖で２０２２年４月、乗客乗員２６人が死亡・行方不明になった観光船「ＫＡＺＵＩ（カズワン）」の沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社「知床遊覧船」社長の桂田精一被告（６２）の第１２回公判が１７日、釧路地裁（水越壮夫裁判長）であった。弁護側は最終弁論で無罪を求め、結審した。判決は６月１７日。公判では被告が事故を予見できたかが争点となっている。検察側は１６日の論告で、出航時