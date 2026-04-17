お笑いコンビ「カーネーション」の吉田結衣（37）が16日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。社内恋愛について語った。この日は令和の職場恋愛事情を徹底考察。ハラスメントに注意しつつ恋愛に発展させることの難しさについてトークが展開された。VTRでは会社の女性同期と恋愛に発展したい男性がアプローチするも、セクハラと勘違いされてしまうというシチュエーションを紹介。MCの