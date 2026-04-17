元モーニング娘。の後藤真希（40）の実家で火災が発生したことが17日、関係者への取材で分かった。所属事務所によると17日早朝、都内の実家で火災が発生。後藤本人は住んでおらず、家族が住んでいたというが、全員避難し無事だったという。