人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』が、6年ぶりに再始動。新作となるSeason３が、4月16日（木）よりスタートした。第1話では、鈴木京香演じる“偏屈な文字フェチ頭脳派刑事”の鳴海理沙が、これまでバディだった肉体派熱血刑事・矢代朋（波瑠）が異動となり、すっかり意気消沈していた。しかし“ある未解決事件”を追う警察庁のキャリア組・陸奥日名子（黒島結菜）との出会いをきっかけに、再びやる気を取り戻して