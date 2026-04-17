ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督が3月シリーズ中にFWデニズ・ウンダブに関するネガティブなコメントをしたことについて、本人に電話して謝罪していたことを明かした。『スカイ・スポーツ』などが伝えている。シュツットガルトでプレーするウンダブは今季のブンデスリーガで25試合18得点とゴールを量産している。その一方、昨年6月以来の代表復帰となった3月シリーズでは初戦のスイス戦で出番がなく、第2戦のガーナ戦