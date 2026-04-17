◇インターナショナル・プリンセス選手権30分1本＜王者＞○鈴芽（11分36秒片エビ固め）ハットリ桜●＜挑戦者＞ ※リング・ア・ベル。第17代王者が初防衛に成功（2026年4月16日米ネバダ州）東京女子プロレスは16日（日本時間17日）、米ネバダ州パームス・カジノ・リゾート内パールシアターで「TJPWLIVEinLasVegas2026」を開催した。3・29両国国技館で同期生MIRAIからインターナショナル・プリンセス王座を奪