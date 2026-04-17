巨人やレッドソックスなどで活躍した上原浩治氏が１７日、自身のインスタグラムを更新。「たま〜に京王線に乗りますよ」と記し、電車内での自身の写真を投稿した。上原氏は黒の上下に白スニーカーのカジュアルな格好で、ピンクの紙バグとスマホを手にカメラ目線。フォロワーからは「今度見かけたら声かけさせていただいてもいいですか〜」「ＳＵＩＣＡ持ってるってことですか」「お目にかかりたかったです」「見かけたらビック