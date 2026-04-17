2026年4月4日からテレビ放映されているアニメ『ねずみくんのチョッキ』（NHK・Eテレ）。なかえよしを氏（作）と、上野紀子氏（絵）の夫妻による『ねずみくんの絵本』（ポプラ社）シリーズを映像化した作品だ。「1974年に発表され、50年以上にわたって愛されるロングセラーです。シリーズは43巻まで発売されており、赤いチョッキを着た主人公のねずみくんと、ゾウやアヒルなどほかの動物たちとの心温まる交流が描かれています」（