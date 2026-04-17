タレントの小島瑠璃子が4月15日、自身のYouTubeチャンネル『小島瑠璃子のるーちゃんねる』を更新。親交のあるタレント指原莉乃とのコラボで今後の芸能活動について語った。そのなかで飛び出した、自身の“現在地”をめぐる発言が波紋を呼んでいる。「小島さんは、2023年に所属していたホリプロを退所した背景について、『自分から出せるものの限界を感じた』『出がらした感じがあった』と率直に吐露。さらに今後の活動について問