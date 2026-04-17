ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）の評価がうなぎ上りだ。背番号６は大谷翔平投手（３１）が先発した本拠地メッツ戦（１５日＝日本時間１６日）で先制の１号２ランを放つと、遊撃守備でも好守を連発。チームの８―２での勝利に貢献した。韓国メディア「ＳＰＯＴＶニュース」は１７日、「『信じられない』韓国で３５失策のキム・ヘソンが…。ドジャースで遊撃手に変身し大成功。ファインプレーメーカーになった